Civitavecchia: controlli anti Covid, 8 multati e tre denunce per spaccio e porto abusivo d'armi

- Si sono svolti durante la settimana i controlli da parte degli agenti del commissariato viale della Vittoria per garantire il rispetto dei divieti per il contenimento del contagio da covid-19. Ieri pomeriggio, durante un posto di controllo, sono stati fermati due giovani denunciati in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il controllo dei documenti, i due ragazzi, residenti uno a Civitavecchia e l'altro in provincia di Terni, con precedenti specifici sugli stupefacenti, non hanno fornito agli agenti un giustificato motivo per cui si trovassero in giro, palesando un eccessivo nervosismo. I poliziotti, insospettiti dal loro atteggiamento hanno approfondito il controllo trovandoli in possesso di 11 grammi di hashish. Entrambi sono stati denunciati per spaccio e multati per il mancato rispetto delle norme sul divieto di circolazione senza giustificato motivo in zona rossa e del divieto di spostamento tra regioni. Durante i controlli, un altro ragazzo, civitavecchiese, è stato denunciato per porto abusivo di armi in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico e multato perché inottemperante al divieto di circolazione senza valido motivo. (segue) (Rer)