Decreto Sostegno: Berlusconi, subito in campo 35 miliardi, serve liquidità

- “A tutti gli italiani che soffrono, noi dobbiamo garantire un cambio di passo rispetto a quello che è il contributo di tutti per dare risposte adeguate a una situazione, a un’emergenza straordinaria. Forza Italia sta facendo la sua parte, con una serie di proposte che vengono incontro finalmente alle esigenze di chi è stato abbandonato a se stesso”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un videomessaggio postato sui social. “Bisogna far circolare liquidità mettendo in campo subito 35 miliardi di euro, 20 con un nuovo scostamento di bilancio e 15 già previsti e non spesi, perché il precedente governo non ha varato i decreti attuativi - ha spiegato -. Il principio è che ad ogni chiusura deve corrispondere un risarcimento immediato, adeguato, basato sulle perdite reali rispetto ai risultati degli anni precedenti, garantendo il rimborso dei costi fissi delle imprese".(Rin)