San Siro: De Luca e Bonessa (Verdi di Milano), bene scelta sindaco Sala sospensione progetto nuovo stadio

- "Siamo con il sindaco Sala e condividiamo la sua decisione di sospendere il progetto per il nuovo stadio di San Siro, a fronte della scarsa chiarezza riguardo alla futura proprietà dell'Inter e quindi alla affidabilità economica di chi dovrebbe finanziare l'intervento. Non è pensabile di affidare senza garanzie lo stravolgimento totale di un intero quartiere che sarebbe oggetto di cantieri ad altissimo impatto ambientale per parecchi anni”. Lo affermano in una nota i co-portavoce dei Verdi di Milano Mariolina De Luca e Andrea Bonessa. “Come Verdi la nostra posizione è nota sin dall'inizio. Siamo favorevoli al recupero dello storico stadio Meazza e alla sua valorizzazione. Crediamo che il quartiere di San Siro non abbia bisogno, più che mai ora dopo che la pandemia ha modificato il nostro modo di vivere nelle città e dovrà modificarne anche la futura visione, di nuovi centri commerciali, uffici e residenze di lusso, la cui unica funzione sarebbe quella di finanziare la costruzione del nuovo stadio. Il quartiere San Siro ha bisogno, come tanti quartieri della città di alberi, parchi, verde fruibile, e non di nuovo cemento” concludono De Luca e Bonessa. (Com)