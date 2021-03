Milano: con 630mila euro raccolti da novembre, Forestami pianta altri 18.400 alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Forestami, che si pone l’obiettivo di piantare tre milioni di alberi entro il 2030 nell’area milanese, da novembre a marzo ha raccolto 633.826, donati di 73.385 privati cittadini e 45 aziende. Risorse che saranno in parte destinate già nelle prossime settimane alla piantagione di altri 18.410 alberi e arbusti (che si aggiungono ai 281.160 già piantati) su 13 ettari di terreni dislocati tra i comuni di Milano (Parco Andrea Campagna e Parco dei Fontanili), Trezzano, Melzo, Paullo, Gaggiano e Vimodrone. Ottomila circa delle nuove piante saranno destinate alle aree di pertinenza autostradale come lo svincolo Tangenziale Est/Paullese e l'area svincolo Cantalupa. "La partecipazione e il sostegno ottenuto da Forestami ci fanno guardare alle sfide future con ottimismo, certi che la trasparenza, l'inclusività e la solidità scientifica del progetto ne siano i punti di forza. Forestami sta crescendo grazie alla capacità di fare rete non solo con le realtà attive sul territorio ma anche con le più avanzate esperienze internazionali di forestazione urbana studiate e analizzate, tra le altre cose, dal comitato scientifico, presieduto da Stefano Boeri e dal team di ricerca del Politecnico di Milano diretto da Maria Chiara Pastore, a cui segue la fase attuativa a cura del direttore tecnico Riccardo Gini”, dichiara in una nota Fabio Terragni, project manager del progetto di forestazione urbana. (segue) (Com)