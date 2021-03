Milano: con 630mila euro raccolti da novembre, Forestami pianta altri 18.400 alberi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento di grande difficoltà, ci emoziona vedere come siano sempre più forti il senso di comunità, la solidarietà e la generosità sul nostro territorio. Il numero delle persone che ha scelto di sostenere Forestami, anche con una piccola donazione, è davvero molto significativo – commenta Carlo Marchetti, presidente Fondazione di Comunità Milano presso cui è stato costituito il Fondo Forestami – e ringrazio tutti coloro che credono come noi nel valore sociale, oltre che ambientale ed economico, di questo progetto che, attraverso la riqualificazione del verde nei quartieri e nelle aree periurbane, si propone di favorire l'inclusione e la coesione sociale, anche per il tramite di forme condivise e comunitarie di gestione del verde". Per accelerare ulteriormente l'opera di forestazione urbana, Città Metropolitana di Milano insieme a Forestami la scorsa settimana ha richiesto, grazie al Bando Costa, oltre due milioni di euro di finanziamenti per realizzare cinque nuovi progetti su 22 ettari di terreni dislocati tra i comuni di Rho, Settimo Milanese, Corsico, Milano e Pioltello. Ettari che, se sommati ai 13 ettari oggetto di piantumazione nelle prossime settimane, porterebbero alla forestazione di un'area complessiva comparabile, per dimensione, al parco Sempione di Milano. (Com)