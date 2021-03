Covid: Berlusconi, rinnovare fondo garanzia per Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' anche necessario arrivare a una pace fiscale degli italiani con lo Stato, è necessario rinnovare il fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese, è necessario favorire la rinegoziazione dei debiti. Infine dobbiamo prevedere aiuti speciali per le categorie che sono state le più colpite: il turismo, la moda, la cultura, la ristorazione, i bar”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un videomessaggio postato sui social. “Queste - ha aggiunto - sono le nostre principali proposte sulle quali stiamo lavorando per il decreto Sostegno che il governo si appresta a varare. Sarà solo il primo passo, ma ce la faremo. L'Italia riuscirà a ripartire, ne sono sicuro".(Rin)