Colombia: arrestata sorella leader Clan del Golfo

- La polizia colombiana ha arrestato la sorella del leader del Clan del Golfo, Nini Jhoana Usuga, alias ‘La Negra’, alla quale di addebita la gestione delle finanze del gruppo armato. La donna è stata arrestata ieri notte a Sabaneta, nei pressi di Medellin, seconda città della Colombia, secondo quanto dichiarato alla stampa del generale Jorge Luis Vargas. "Ci sono molte testimonianze, così come prove materiali e prove fisiche, che la collegano al traffico di droga del Clan del Golfo", ha detto Vargas. Jhoana Usuga, 39 anni, è accusata di gestire le finanze illecite legate al traffico di droga attraverso il riciclaggio di denaro sporco. Il Clan del Golfo precedentemente chiamato Clan Usuga, è un'organizzazione paramilitare colombiana, impegnata nel narcotraffico e in diverse altre attività criminali. Tra i fondatori e gli uomini chiave del Clan del Golfo si contano numerosi ex leader paramilitari, provenienti in gran parte dalle Unità di autodifesa della Colombia (Auc). L’organizzazione è composta da circa 1.200 membri ai più alti livelli di comando.(Mec)