Biagi: Bernini (FI), sua lezione bussola per superare crisi lavoro

- "Il diciannovesimo anniversario dell’uccisione di Marco Biagi cade nel pieno di una crisi occupazionale senza precedenti e di un mondo del lavoro appeso a cassa integrazione e blocco dei licenziamenti. Oggi più che mai torna dunque di attualità il pensiero del grande giuslavorista bolognese, il cui Libro bianco resta un esempio inarrivabile di lungimiranza politica e di equità sociale". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Fu grazie alle intuizioni di Biagi, infatti, che il mercato del lavoro italiano registrò una dinamica di crescita ininterrotta nei primi otto anni del Duemila, nonostante la salute non certo buona dell'economia e nonostante un Welfare divenuto ormai obsoleto e inadeguato ai tempi nuovi, ma che fu difeso con tutti i mezzi perché ritenuto l’ultimo baluardo identitario dalla sinistra ideologica. Biagi ebbe molti avversari, ma aveva visto lontano sulla necessità di rispondere ai nuovi bisogni e di riconoscere i nuovi diritti, riequilibrando la spesa sociale in favore dei giovani. Una lezione che sarà utile riprendere quando, finita la pandemia, bisognerà rilanciare l’occupazione", conclude la senatrice di Forza Italia.(Com)