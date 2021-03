Spagna: elezioni regionali Madrid, il deputato Edmundo Bal si candida alle primarie di Ciudadanos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice portavoce di Ciudadanos (Cs) al Congresso dei deputati spagnolo, Edmundo Bal, sarà il candidato principale alle primarie del partito per elezioni regionali di Madrid in sostituzione dell'ex vicepresidente della regionale e leader del partito a Madrid, Ignacio Aguado. Il passo indietro è stato annunciato dallo stesso Aguado in una conferenza stampa congiunta. "Sta iniziando una campagna in cui il mio partito darà il massimo, per dimostrare che siamo più che mai necessari come contrappeso sensibile alla polarizzazione, e non ho dubbi che il miglior candidato possibile sia il mio amico e collega Edmundo Bal", ha affermato Aguado. "Mi candido perché non voglio che ci venga tolto il centro, non voglio che qualcuno ci tolga la moderazione, il buon senso", ha dichiarato Bal nel presentare la sua candidatura alla primarie dove è il grande favorito. Alle elezioni del 2019, Aguado aveva portato Cs a ottenere 26 consiglieri regionali, ponendo il veto a qualsiasi alleanza con Angel Gabilondo, candidato del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) che aveva ottenuto il maggior numero di voti, optando per il Partito popolare (Pp). La sua scelta di campo aveva permesso alla candidata del Pp, Isabel Díaz Ayuso, di essere investita presidente della Comunità di Madrid. (Spm)