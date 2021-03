Imprese: Leonardo pubblica gli Orientamenti del Collegio Sindacale agli Azionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo rende noto che sono a disposizione del pubblico sul sito web della società gliOrientamenti del Collegio Sindacale di Leonardo S.p.a. agli Azionisti sulla composizione delCollegio Sindacale, approvati dall’organo di controllo della Società, in ragione della scadenza delmandato, con l’obiettivo di fornire ai soci un valido strumento di supporto per la selezione deicandidati da inserire nelle liste per il rinnovo dell’organo da parte della prossima Assemblea. Lo riferisce una nota.(Com)