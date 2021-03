Montenegro-Cina: ex ambasciatore a Pechino, no a valutazioni negative su influenza cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha accusato la Cina di influenza negativa in Montenegro "senza argomenti e senza alcun esempio". Lo ha detto l'ex ambasciatore montenegrino a Pechino, Darko Pajovic, secondo quanto pubblica oggi il quotidiano "Pobjeda". Pajovic ha così commentato le dichiarazioni rese nei giorni scorsi dal vicepremier Dritan Abazovic nel corso della sua visita a Bruxelles presso le istituzioni europee. Abazovic ha detto, secondo quanto riporta "Pobjeda", che il prestito cinese per l'autostrada in costruzione in Montenegro costituisce un terzo del debito totale del Paese balcanico. Abazovic ha aggiunto che in questo modo l'impatto della Repubblica popolare cinese è "indesiderato e maligno". Abazovic ha poi chiesto all'Unione europea di aiutare il Montenegro. "Vi chiediamo di aiutarci, di rilevare il prestito attraverso una delle banche europee e di restituire i soldi. Sarebbe una soluzione del Montenegro che fermerebbe l'influenza della Cina", ha detto Abazovic, sottolineando che "la presenza della Russia e la Cina è un grosso problema". (segue) (Seb)