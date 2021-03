Montenegro-Cina: ex ambasciatore a Pechino, no a valutazioni negative su influenza cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando la visita che ha concluso lo scorso 17 marzo a Bruxelles presso le istituzioni europee, Abazovic ha detto che è obbligo del Montenegro restare impegnato nel percorso verso l'adesione europea. "Le impressioni nei confronti del Montenegro sono molto positive, ma dobbiamo giustificare le aspettative, dobbiamo giustificare con i risultati il fatto che tutti guardano con simpatia al Montenegro. Questo è un nostro obbligo e cercherò di incoraggiare gli altri ministri e il primo ministro a restare pienamente impegnati per essere in grado il prima possibile di fornire risultati concreti", ha dichiarato Abazovic per l'emittente pubblica "Rtcg". Abazovic ha poi reso noto che, nel corso del colloquio con il commissario all'Allargamento Oliver Varhelyi, ha ricevuto rassicurazioni sull'arrivo di una fornitura di vaccini entro il 31 marzo attraverso il meccanismo internazionale Covax. (Seb)