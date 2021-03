Industria: Epifani-Fornaro (Leu), a Piombino situazione preoccupante, subito tavolo Mise per acciaierie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda delle acciaierie di Piombino passate nel maggio 2018 da Cevital Spa al gruppo Jindal South West Steel (Jsw) "non trova soluzione. L'azienda che si era impegnata a definire un cronoprogramma dettagliato di interventi e investimenti in grado di accelerare la riqualificazione e il rilancio produttivo del territorio non lo ha mai fatto". Lo evidenziano in una nota i deputati di Liberi e uguali, Guglielmo Epifani e Federico Fornaro, che sulla crisi delle acciaierie di Piombino hanno presentato una interrogazione al Ministro Giorgetti. "Ad oggi nessuno conosce ancora il piano industriale e nessuno, neanche i sindacati, sa se esso contenga anche il piano economico finanziario. Passano gli anni senza una soluzione definitiva e a Piombino i lavoratori sono in presidio per conoscere il loro destino e quello dell'azienda. Il ministro Giorgetti convochi al più presto un tavolo urgente presso lo Sviluppo economico per conoscere il piano industriale ed economico. Non si può perdere altro tempo". (segue) (Com)