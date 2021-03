Industria: Epifani-Fornaro (Leu), a Piombino situazione preoccupante, subito tavolo Mise per acciaierie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la crisi legata al Covid-19 la nostra produzione di acciaio è calata molto di più che in altri paesi europei", proseguono gli esponenti di Liberi e uguali. "E' necessario che il governo predisponga un piano nazionale per uscire dall'incertezza che grava da troppi anni in questo settore. Un piano che deve partire dalla difesa siderurgica nazionale perché non c'è futuro per l'industria manifatturiera senza la difesa della produzione di acciaio in Italia e in Europa e che preveda anche l'ingresso dello Stato nel capitale societario di aziende particolarmente strategiche", concludono Epifani e Fornaro. (Com)