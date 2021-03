Slovacchia: ministra Giustizia, coalizione senza Libertà e solidarietà (Sas) non ha senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovacchia una coalizione di governo senza Libertà e solidarietà (Sas) non ha senso. Lo ha detto la ministra della Giustizia, Maria Kolikova, esponente di Za ludi. Intervistata dal portale "Aktuality", Kolikova dichiara di essere ottimista e di pensare che ci sia ancora uno spazio per l'attuale coalizione quadripartita per continuare a funzionare. "Oggi ci sarà un incontro del premier Igor Matovic con i deputati di Za ludi quindi non si può dire che non ci sia la volontà da parte sua di discutere", ha detto, sebbene la medesima disponibilità non sia stata mostrata nei confronti di un altro partito "problematico" della coalizione, Sas. "La trattativa è tesa. Tutti vogliono trovare un accordo ma le idee in discussione sono chiaramente molto diverse", ha replicato Kolikova. La possibilità di una fuoriuscita di Sas dalla maggioranza è tutt'altro che impossibile ma, afferma la guardasigilli slovacca, "sarebbe contraria alla decisione della nostra presidenza, che aveva dato l'assenso a una coalizione formata da quattro partiti". (segue) (Vap)