Slovacchia: ministra Giustizia, coalizione senza Libertà e solidarietà (Sas) non ha senso (2)

- "Non riesco a immaginare", ha proseguito, una coalizione a tre "per diversi motivi e uno è che se contiamo chi dovrebbe potenzialmente farne parte non è chiaro se ci siano almeno 76 deputati", ovvero il minimo per formare una maggioranza in Parlamento. Se anche la direzione di Za ludi dovesse cambiare opinione è probabile che "ci saranno nostri parlamentari che non saranno d'accordo". Per Kolikova il problema non è solo nei numeri ma anche programmatico. "Il programma del governo è l'esito di un accordo di quattro formazioni", ha detto. Eppure nel partito del premier, Gente comune e personalità indipendenti (Olano), si è diffusa la convinzione che si possa fare a meno di Sas. Interrogata se Kolikova parteciperebbe comunque al governo nel caso l'ipotesi si avverasse, la ministra risponde negativamente. Kolikova ribadisce inoltre che le dimissioni di Matovic sono il prerequisito per la sua permanenza nella squadra di governo. (Vap)