India: aumento di morti infantili e materne, Gandhi critica governo dopo rapporto Unicef (2)

- Lo studio attribuisce l’aumento mortalità infantile (entro il primo anno di vita) e di quella materna (durante la gravidanza o entro 42 giorni dal suo termine) alla riduzione dell’accesso ai servizi sanitari, alla chiusura degli ambulatori e alla sospensione dei programmi di nutrizione e di assistenza. Il documento sottolinea anche che circa 420 milioni di bambini non hanno potuto frequentare la scuola a causa delle misure di contenimento e che 4,5 per cento potrebbero non farvi ritorno. Inoltre, vengono stimate circa 3,5 milioni di gravidanze non programmate in più. Infine, sono aumentati i livelli di disoccupazione, povertà e insicurezza alimentare. Il rapporto ricorda che sono stati varati programmi di sostegno sociale, il cui impatto tuttavia deve ancora essere valutato. (Inn)