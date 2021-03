Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in prevalenza molto nuvoloso nelle prime ore. Ampie schiarite sulla pianura già dalla mattina, nuvolosità consistente su Alpi e Prealpi sino a fine giornata. Precipitazioni deboli nella notte a ridosso delle Prealpi occidentali, nuovamente presenti nel pomeriggio su Orobie e Prealpi bresciane anche sotto forma di brevi rovesci. Quota neve intorno a 700 metri. Temperature minime in calo, massime generalmente stazionarie. Valori minimi in pianura tra 0-3 °C, massimi tra 10-13 °C. (Rem)