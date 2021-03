Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana della legalità ricorda Guido Galli, ucciso da Prima Linea nel 1980. Partecipano all'incontro il rettore Elio Franzini e Anna Giorgetti, presidente della Sezione di Milano dell'Associazione Nazionale Magistrati, seguirà l'intervento di Armando Spataro, già procuratore della Repubblica di Torino, a ricordare l'uomo e il magistrato vittima del commandoEvento online su Facebook dell'Università Statale di Milano (ore 9)."Bike for Future", manifestazione organizzata da Fridays for Future in occasione dello Sciopero per il climaLargo Cairoli (ore 9.30).Nell'ambito della Milano Digital Week player aziendali si confrontano su come è cambiato il mondo del lavoro nell'ultimo anno, nei rispettivi ambiti. Ne discutono: Alberto Calcagno (AD Fastweb), Alessandro Lanza (Fondazione Eni Enrico Mattei), Manlio Ciralli (Chief Sales Branding & Innovation Officer di Adecco Group e Chief Executive Officer di Phyd), Luigi Gargiulo (Head of circular economy GTR&M and Sustainable Mobility, Eni), Alessia Capaldo (Orientation and Employer Branding Manager, Eni), Marco Ceresa (AD Randstad).Evento online per la Milano Digital Week (dalle ore 10 alle 13)Per la settimana della legalità tavola rotonda, introdotta e moderata da Ennio Amodio, professore emerito di Diritto processuale penale in Statale, con Gian Luigi Gatta, docente di Diritto penale in Statale, Giuseppe Ondei, presidente vicario della Corte d'Appello di Milano, Domenico Pulitanò, professore emerito di Diritto penale, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e Consigliere della Corte di cassazione, Nicolò Zanon, giudice della Corte Costituzionale e docente di Diritto costituzionale in Statale.Evento online su Facebook dell'Università Statale di Milano (dalle ore 10 alle ore 12.30)incontro dal titolo "Musica live in remoto: ossimoro o futuro?": ne parleranno tra gli altri Enzo Mazza (Presidente FNMI) e Luca De Gennaro (curatore Milano Music Week).Evento online Milano Digital week (ore 11)Incontro online sul futuro delle città. Intervengono: Luigi Riccardo – Circular Economy Lab Intesa Sanpaolo Innovation Center, Sarah O'Carroll – Network Manager: Institutions, Governments and Cities, Ellen MacArthur Foundation, Tiziana Monterisi – CEO RiceHouse, Francesco Castellano – Founder Tondo, Matteo Scarabelli – Chief Communications Officer Cariplo Factory.Evento online sul sito della Milano Digital Week (ore 11.30)Incontro sul futuro e il 5g. Intervengono: Marco Arioli - Head of Network Engineering – Fastweb, Sabrina Baggioni - 5G Program Director – Vodafone, Ivana Borrelli - Responsabile offerta 5G Verticals – TIM. Modera: Giovanni Iozzia - Direttore EconomyUpEvento online sul sito della Milano Digital Week (ore 14.30)Tavola rotonda "Esigenze di difesa sociale e diritto alla salute in tempo di COVID" con la partecipazione, tra gli altri dell'avvocata Valentina Alberto, della direttrice dell'Istituto penitenziario minorile Cesare Beccaria Cosima Buccoliero, della Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano Giovanna Di Rosa, della direttrice di "Ristretti Orizzonti" Ornella Favero, del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano Francesco Maisto.Evento online su Zoom (ore 15)Evento digitale nell'ambito della Milano Digital Week “La digitalizzazione nello sviluppo di modelli periurbani sostenibili” con LegambienteEvento online sul sito della Milano Digital Week (ore 15)Conferenza stampa di presentazione di un accordo tra Università di Milano-Bicocca e Intercos S.p.A.. L'accordo prevede una Convenzione quadro per la promozione di programmi congiunti di ricerca e la costituzione di un Joint Lab che ospiterà ricercatori afferenti ad entrambi i partner.Evento in streaming (ore 15)Presentazione del volume La Rete che vorrei, curato da Ruben Razzante. Intervengono Alberto Giuffrè di SKY modera Ruben Razzante (Professore di Diritto dell'Informazione e Autore dell'omonimo libro), Silvia Semenzin (Ricercatrice e Attivista), Stefano Lucchini (Chief Institutional Affairs and External Communication Officer, Intesa Sanpaolo) e Angelo Mazzetti (Head of Public Policy, Facebook).Evento online sul sito della Milano Digital Week (ore 17)Presentazione del libro di Piero Fassino “Dalla rivoluzione alla democrazia. Il cammino del Partito Comunista Italiano 1921-1991”. Intervengono Piero Fassino (autore del libro e Presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati), Giuseppe Sala (Sindaco di Milano), Silvia Roggiani (Segretaria PD Milano Metropolitana), Marina Sereni (Viceministra degli Esteri), Franco Mirabelli (Vicepresidente del Gruppo PD al Senato).Evento online su pagina Facebook Associazione Democratici Milano (ore 18)Nell’ambito della Milano Digital Week una delle quattro lectio magistralis organizzate da Bookcity Milano con protagonista Ece Temelkuran, giornalista attivista politica turca e autrice di "Come sfasciare un paese in sette mosse”.Modalità telematica (ore 19.00) (Rem)