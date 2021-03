Ue: Cina si conferma primo partner commerciale, a gennaio più 6,6 per cento di merci esportate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha mantenuto la sua posizione di principale partner commerciale dell'Unione europea a gennaio, secondo i dati pubblicati da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Ue. Nel primo mese del 2021, l'Ue ha esportato in Cina merci per un valore di 16,1 miliardi di euro, in crescita del 6,6 per cento su base annua, mentre le importazioni dalla Cina sono diminuite del 3,8 per cento a 33,3 miliardi di euro. Dal luglio 2020, la Cina è il principale partner commerciale del blocco, una posizione precedentemente detenuta dagli Stati Uniti. Secondo Eurostat, a gennaio sono stati esportati dall'Ue negli Stati Uniti beni per un valore di 28,2 miliardi di euro, il 9,6 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare, le importazioni di merci dagli Stati Uniti sono diminuite del 26,3 per cento su base annua. (segue) (Beb)