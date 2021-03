Ue: Cina si conferma primo partner commerciale, a gennaio più 6,6 per cento di merci esportate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue ha assistito anche ad un aumento del volume degli scambi con il resto del mondo nel dicembre 2020, in crescita di 6,6 miliardi di euro rispetto allo stesso mese del 2019: un primo aumento su base annua da quando l'Ue è stata colpita dalla pandemia. I dati di Eurostat coincidono con i dati ufficiali della Cina pubblicati a metà gennaio, che hanno mostrato che il commercio con l'Ue è cresciuto del 5,3 per cento a 4495,77 miliardi di yuan, o quasi 600 miliardi di euro, nel 2020. Il mercato unico ha subito una diminuzione del 9,4 per cento nelle esportazioni di beni e dell'11,6 per cento nelle importazioni nel 2020. Con le industrie ampiamente colpite dalle misure di contenimento lo scorso anno, l'energia ha registrato di gran lunga il calo più netto tra tutti i settori, seguita da cibo e bevande, materie prime e prodotti chimici. Mentre le importazioni ed esportazioni totali di beni cinesi sono aumentate dell'1,9 per cento anno su anno a 32.160 miliardi di yuan (circa cinquemila miliardi di dollari) nel 2020, raggiungendo un livello record, l'impennata degli scambi con l'Ue è stata più del doppio del tasso di crescita medio. (Beb)