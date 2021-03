Roma 2021: Calabrese (M5s), no Pd a Raggi è maldestro, coalizioni la temono e non hanno nomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd a Roma si è trincerato dietro un maldestro 'no alla Raggi', a prescindere. L'unico risultato che possono ottenere in questo modo è quello di aggiungere consenso a Virginia. Anche perchè i cittadini ricordano bene ciò che è accaduto in passato e chi ha ridotto la Capitale in macerie". Lo ha detto il vicesindaco di Roma ed esponente del M5s Pietro Calabrese in un'intervista al quotidiano La Notizia. Rispetto alla scelta, che tarda ad arrivare sui candidati a sindaco, da parte delle coalizioni di centrosinistra e centrodestra, Calabrese ha aggiunto: "Forse sono più interessati ai giochi di potere che ai cittadini di Roma. Per accordarsi gli serve sempre più tempo. Ammesso che alla fine ci riescano, sono mesi che non sanno neanche cosa dire, su quale programma puntare, figuriamoci un nome condiviso da sostenere. Sono lontani dai territori, distaccati dalla realtà. È una storia già vista. E poi, forse - ha concluso -, la verità è che nessuno ha davvero il coraggio di sfidare Virginia Raggi". (Rer)