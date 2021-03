Roma: arrestato spacciatore 27enne a Subiaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 27enne residente nel Comune di Subiaco è stato arrestato, e ora si trova ai domiciliari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato sorpreso in atteggiamento sospetto dai carabinieri ed è stato fermato per una verifica in località Cervara a Roma. La perquisizione, personale e domiciliare, ha permesso di sequestrare 700 grammi di hashish, suddivisi in sette panetti, e 70 grammi di cocaina, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma contante di 250 euro, ritenuta provento dello spaccio.(Rer)