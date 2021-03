Ue: von der Leyen su passaporto vaccinale, armonizzare processo per averlo in 3 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È molto importante attuare il passaporto vaccinale al più presto ma c'è molto da fare negli Stati membri ed il processo deve essere armonizzato in quanto "troppo complicato". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista al quotidiano "El Mundo", spiegando che è stato avviato un lavoro legale in parallelo al lavoro tecnico in modo da essere pronti in tre mesi, quando molte più persone saranno già vaccinate. "Gli Stati membri devono fare un'enorme quantità di lavoro tecnico in questo momento per assicurarsi che i loro sistemi siano operativi, che i dati ci siano, che tutto funzioni", ha spiegato von der Leyen. La presidente della Commissione europea ha poi evidenziato che "se tutti gli attori fanno i loro compiti, possiamo avere il certificato in circa tre mesi". Nel rispondere alla domanda se il passaporto vaccinale sarà sufficiente in vista delle vacanze estive, von der Leyen ha sottolineato che la grande priorità da qui ai prossimi mesi è quella di combattere il virus e la migliore opzione disponibile in questo momento è il vaccino. (Spm)