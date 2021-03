Covid: Uecoop, in giornata felicità scontento un italiano su due (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 hanno chiuso quasi 100 imprese cooperative ogni mese con quasi tutti i settori colpiti – spiega l'analisi di Uecoop su dati Unioncamere – dalle costruzioni ai servizi, dalle attività professionali allo spettacolo, dalla sicurezza al commercio, dalla logistica all'istruzione per un comparto cooperativo che a livello nazionale impiega oltre un milione di persone. Fra le imprese cooperative – rileva l'ultima indagine Uecoop - 1 su 5 (21 per cento) pensa che nel 2021 non ci sarà alcuna ripresa a causa delle pesanti conseguenze dell'emergenza Covid con bilanci in rosso, tagli del fatturato e crollo dei consumi, mentre per oltre la metà delle aziende (51 per cento) teme che ci vorrà almeno un anno per vedere la partenza di qualche piano legato alle risorse europee. Una situazione preoccupante – evidenzia Uecoop – che rende ancora più urgente da una parte lo sblocco e il potenziamento del piano vaccinale per uscire prima possibile dalla situazione di emergenza e dall'altra serve un rapido ed efficiente utilizzo delle risorse europee del Recovery Plan. Anche se il 65 per cento delle imprese – conclude Uecoop – pensa che bisognerà aspettare almeno la seconda metà del 2021 per una ripresa dell'economia. (Rin)