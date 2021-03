Calabria: de Magistris annuncia candidatura di Cundari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I giovani e la cultura saranno protagonisti del riscatto anche politico della Calabria. Ed è per questo che ho accolto con entusiasmo la candidatura di Daniel Cundari con noi". È la dichiarazione di Luigi de Magistris candidato Presidente alla Regione Calabria. "Daniel Cundari - spiega una nota - è trentasettenne poliedrico, performer plurilingue e autore di numerosi libri che spaziano dal romanzo al teatro. Animatore culturale, esperto di enogastronomia e linguistica, amante dello sport, ha studiato presso l’Accademia di Lingue di Gdansk e nelle Università di Siena e Granada, dove si è formato artisticamente. Già premio Lerici Pea, Pericle d’Oro e Genil de Literatura in Spagna, la sua incessante attività artistica l’ha spinto fino a Cuba, Slovacchia, Francia, Cina, Messico, Serbia, Germania, Cile e Perù, facendo del dialetto calabrese e della lingua italiana espressione universale. È ospite assiduo dell’Accademia Mondiale della Poesia. Il suo impegno sarà profuso per la Cultura, i Giovani e l’Infanzia, con particolare cura dell’Ecologia, dell’Agricoltura, dello Sport e delle Disabilità che producono svantaggi sociali o discriminanti. “Dopo una lunga e profonda riflessione - spiega - ho deciso di candidarmi per dare voce a chi negli anni è stato messo da parte o non ha avuto l’opportunità né lo stimolo di esprimere il proprio talento. Al di là degli steccati ideologici, credo mi appartenga il coraggio dell’azione per poter comunicare con le vecchie e le nuove generazioni. La Calabria è costellata di paesi, a volte al di sotto dei mille abitanti. Soltanto con un dialogo costruttivo tra le parti e basato sulla cooperazione territoriale si potrà dare slancio a nuove economie sostenibili. È giunto il momento di cambiare, attraverso le buone pratiche e una politica dal basso, contagiosa e giusta, nel rispetto delle diversità e delle identità. Difenderò la mia indipendenza di pensiero per ascoltare e facilitare le istanze dei cittadini di una regione bellissima e troppe volte deturpata da lassismo ed emarginazione”. (Ren)