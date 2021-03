Romania: premier Citu, Commissione sostiene eliminazione Mcv su giustizia alla fine di quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sostiene l'eliminazione del Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv) per la Romania alla fine di quest'anno. Lo ha scritto nella serata di ieri il premier romeno, Florin Citu sulla sua pagina di Facebook al termine di una conversazione con la vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourova. "Buone notizie per la Romania! La Commissione europea sostiene l'eliminazione del Mcv alla fine di quest'anno. Ho avuto una discussione con la vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza, Vera Jourova. Abbiamo discusso in dettaglio del Meccanismo per lo Stato di diritto e della relazione per la Romania. Il governo romeno sostiene questo Meccanismo di valutazione unitaria dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri dell'Ue. Il rispetto per lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti umani fondamentali non sono negoziabili. Queste sono il principale fondamento politico dell'Unione europea e devono essere protette ostinatamente", ha affermato Citu. (segue) (Rob)