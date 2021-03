Romania: premier Citu, Commissione sostiene eliminazione Mcv su giustizia alla fine di quest'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo di Bucarest ha aggiunto che, insieme alla Commissione europea, il governo di Bucarest sostiene l'eliminazione e la riparazione delle "sfortunate" modifiche legislative apportate alle leggi sulla giustizia tra il 2017 e il 2019. "Condivido il desiderio di Vera Jourova di portare a termine nella prima metà di quest'anno gli impegni in materia di Stato di diritto che la Romania ha come Stato membro dell'Unione europea. In questo senso, la coalizione legislativa e il ministro della Giustizia, in dialogo continuo con i rappresentanti della giustizia e della società civile, hanno un obiettivo europeo: fornire una legislazione che garantisca l'indipendenza a lungo termine della magistratura e resistere alle pressioni politiche. Il processo per riconquistare l'indipendenza della giustizia è iniziato e continuerà. È un processo di guarigione. Non sarà facile, ma è inevitabile. Attraverso un dialogo civilizzato e un dibattito basato su argomenti razionali, raggiungeremo un consenso nell'interesse della Romania per la conclusione del Meccanismo e per uno stato di diritto consolidato", ha proseguito Citu. (segue) (Rob)