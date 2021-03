Romania: premier Citu, Commissione sostiene eliminazione Mcv su giustizia alla fine di quest'anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa vicepresidente della Commissione europea per i valori europei e la trasparenza, Vera Jourova, in un'intervista con l'emittente radio pubblica romena, ha confermato ieri che la Romania può concludere quest'anno il Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv) sulla giustizia. "Stiamo lavorando su due linee diverse. Sul Mcv pubblicheremo un rapporto probabilmente in estate e che rifletterà gli ultimi sviluppi in corso, comprese le leggi della giustizia. Allo stesso tempo, stiamo raccogliendo dati per la pubblicazione del rapporto sullo stato di diritto a luglio. Se tutto va bene quest'anno e se vediamo la trasposizione nella realtà delle raccomandazioni del Meccanismo relative alle leggi di giustizia, il Mcv potrebbe essere completato, e l'anno prossimo la Romania potrebbe essere valutata per la prima volta solo nel contesto della relazione sullo Stato di diritto come tutti gli altri Stati membri", ha detto Jourova. (segue) (Rob)