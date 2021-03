Romania: premier Citu, Commissione sostiene eliminazione Mcv su giustizia alla fine di quest'anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è anche il mio piano, perché vorrei standardizzare i processi di valutazione in tutti gli Stati membri e porre fine al Mcv, un meccanismo di 13 anni che è un esercizio straordinario, diverso da quello normale che abbiamo iniziato con la valutazione dello stato di diritto in tutti gli Stati membri", ha affermato il funzionario esecutivo di Bruxelles. In questi giorni, Vera Jourova ha tenuto una serie di consultazioni online con funzionari, magistrati, parlamentari e rappresentanti della società civile romena, dato che la Commissione europea sta preparando la relazione sullo stato di diritto in tutti gli Stati membri ma anche la relazione per la Romania sull'Mcv. (segue) (Rob)