Romania: premier Citu, Commissione sostiene eliminazione Mcv su giustizia alla fine di quest'anno (5)

- Il vice primo ministro romeno, Dan Barna ha avuto nei giorni scorsi un colloquio con la vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourova, sul rapporto sullo stato di diritto in Romania e i progressi compiuti dal Paese verso la conclusione del Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv). "L'obiettivo di completare il Mcv è comune a entrambe le parti e abbiamo notato un atteggiamento aperto da parte della Commissione europea. Ma il raggiungimento di questo obiettivo dipende solo dalla Romania. Gli sforzi prioritari per la nostra agenda sono la correzione delle leggi di giustizia, l'abolizione della sezione per le indagini sui reati nel campo della giustizia e la presentazione del codice penale e del codice di procedura penale in conformità con le decisioni della Corte costituzionale", ha scritto Barna. "Dopo 13 anni in cui la Romania è stata oggetto di un monitoraggio eccezionale da parte della Commissione europea, con gravi battute d'arresto nel 2018 e nel 2019, sono fiducioso che i nostri sforzi intensificati nel prossimo periodo porteranno a un funzionamento normale e prevedibile dello Stato di diritto in Romania. Il messaggio di Vera Jourova e della Commissione è stato molto chiaro: dalla Romania ci si aspetta fermezza e risultati, e il nostro impegno è che li consegneremo", ha concluso il vice premier romeno. (segue) (Rob)