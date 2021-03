Romania: premier Citu, Commissione sostiene eliminazione Mcv su giustizia alla fine di quest'anno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripristinare le leggi della giustizia in Romania, ma anche stabilizzare e consolidare il quadro anticorruzione: sono queste le urgenze che la Commissione europea invia alle autorità di Bucarest durante le consultazioni sul rapporto sullo Stato di diritto. Lo ha detto in precedenza la stessa vicepresidente della Commissione europea e commissaria Ue per i Valori e la Trasparenza, Vera Jourova, in un'intervista per l'agenzia di stampa romena "G4Media". La commissaria europea ha affermato inoltre che la Romania ha urgente bisogno di porre rimedio ai problemi creati nel settore della giustizia nel periodo 2017-2019 affinché il Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv) venga chiuso. (Rob)