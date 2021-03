Ungheria: Orban, possibile rinunciare a restrizioni anti Covid dopo aver vaccinato 2,5 milioni di abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria rinuncerà alle misure anti Covid dopo aver vaccinato almeno 2,5 milioni di persone. Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, intervistato dall'emittente "Radio Kossuth". Le misure in vigore lo resteranno sicuramente almeno fino al 28 marzo ma, afferma il premier, "ci sono buone possibilità che le scuole riaprano presto e che avremo un'estate libera da restrizioni". Pur specificando che non è al momento in grado di dare una data esatta per la riapertura del Paese, allentamenti dovrebbero essere possibili dopo aver raggiunto i 2,5 milioni di vaccinati, vale a dire un quarto della popolazione ungherese. L'Ungheria questa settimana raggiungerà il numero di 1,6 milioni di persone vaccinate. (Vap)