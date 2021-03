Vaccini: Moratti, da oggi riprendono somministrazioni AstraZeneca, appuntamenti rinviati recuperati in 7 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il via libera da parte di Ema, da oggi pomeriggio alle 15 in Lombardia riprendono le somministrazioni del vaccino Astrazeneca, dopo che era stato sospeso in via cautelativa martedì pomeriggio. La vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, lo ha annunciato rivolgendo un vero e proprio appello alla popolazione e spiegando che la Lombardia aveva calendarizzato circa 12 mila vaccinazioni al giorno con Astrazeneca e sottolineando che tutti gli appuntamenti per oggi, dopo le 15, sono confermati. Sono invece annullati quelli fissati prima di questo orario che saranno ricalendarizzati insieme agli oltre 30mila a cui era stato cancellato l'appuntamento per via della sospensione cautelare. "Abbiamo fatto delle simulazioni – ha spiegato l'assessore - ipotizzando degli overbooking e confidiamo di poter recuperare entro una settimana gli oltre 30 mila appuntamenti rinviati nei tre giorni di sospensione. Sempre a partire da oggi saranno inviati gli sms di riprogrammazione degli appuntamenti rinviati che saranno inseriti gradualmente nel calendario". "Sono soddisfatta per la conclusione positiva – ha proseguito Moratti - e siamo pronti a ripartire. Lo facciamo con fiducia e ci auguriamo che questo sia il sentimento di tutti i nostri cittadini. Le rassicurazioni che abbiamo avuto su AstraZeneca sono fondamentali perché la vaccinazione della popolazione lombarda entro l'estate non può prescindere dalla disponibilità di tutti i vaccini". "In ottemperanza alle indicazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco – ha ricordato la vicepresidente - lunedì abbiamo dato disposizione di sospendere in via assolutamente cautelare la somministrazione del vaccino anti-Covid AstraZeneca su tutto il territorio regionale in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli organi competenti. In queste ore abbiamo avuto rassicurazioni da Oms e dalla stessa Ema, oltre che dal mondo scientifico italiano e internazionale. Adesso è il momento di ripartire con rinnovata fiducia. Abbiamo intrapreso una fase fondamentale di questa battaglia contro la pandemia, è determinante il convincimento di tutti. Un approccio psicologico positivo nei confronti dei vaccini da parte di ognuno di noi può essere decisivo per vincere il Covid". La vicepresidente apprezza le posizioni emerse nella conferenza stampa dell'Ema attraverso la voce della direttrice dell'Agenzia, Emer Cooke. "Dalle sue parole - ha concluso - ci è stato ribadito che il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi e vengono escluse relazioni tra casi di trombosi e la somministrazione dei sieri. Vincere il Covid è fondamentale per permettere al nostro Paese di superare la crisi sanitaria, consentire la ripartenza economica, riappropriarci della nostra vita a livello sociale. I vaccini sono la nostra principale arma contro il coronavirus, non possiamo fermarci proprio ora che abbiamo a disposizione le armi per vincere questa guerra". Il primo obiettivo per Regione Lombardia ora è "riavviare" l'agenda degli appuntamenti per le somministrazioni. (Rem)