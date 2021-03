Imprese: Fapi, in Campania è necessario creare posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania è necessario un intervento del Governo per aiutare le imprese ad investire per creare nuovi posti di lavoro. I dati diramati dall'Inps parlano di un triste primato per la Campania: 229.000 famiglie vivono con il reddito di cittadinanza piu' dell'intero nord dove il sussidio è percepito da 192.880 famiglie". Così il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, a margine di un incontro con alcuni imprenditori a Nola in provincia di Napoli. "Si tratta di una condizione sociale assai difficile - ha spiegato Sciotto - che non può essere sottovalutata. La nostra sfida è riprendere a credere nella nostra capacità imprenditoriale. La pandemia ci ha reso più vulnerabili soprattutto sotto il profilo economico, ma contiamo nella ripresa che ci sarà se sapremo investire con lungimiranza e responsabilità le risorse del recovery fund". "La Campania - ha concluso il leader della Fapi - anche per gli investimenti in programma sulle infrastrutture potrà essere la regione che potrà guidare prima il Mezzogiorno verso la ripresa economica ed occupazionale". (Ren)