Perù: tribunale respinge richiesta di carcere preventivo per ex presidente Vizcarra

- Le autorità giudiziarie del Perù hanno respinto la richiesta di carcere preventivo per l’ex presidente Martin Vizcarra, indagato per presunta corruzione nel caso "Lava Jato”, la tangentopoli dell’America Latina. Il tribunale, riferisce la stampa locale, ha stabilito che la misura non rispondeva ai presupposti necessari in quanto non sussiste il pericolo di fuga. Secondo quanto stabilito l’ex capo dello stato potrà assentarsi dalla località nella quale risiede solo con l’autorizzazione del giudice. A Vizcarra viene inoltre impedito di divulgare informazioni sull’indagine che lo riguarda. L’ex presidente dovrà anche pagare una cauzione di 100 mila sol (circa 22 mila euro) entro 10 giorni. (segue) (Brb)