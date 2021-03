Perù: tribunale respinge richiesta di carcere preventivo per ex presidente Vizcarra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di carcere preventivo per un periodo di 18 mesi era stata presentata dal procuratore German Juarez. L'ex capo dello Stato deve rispondere di accuse risalenti agli anni 2011-2014, quando era governatore della regione di Moquegua, nel sud del Perù. In particolare, Vizcarra è accusato di aver ricevuto tangenti per circa 619mila dollari dalle due società in cambio di un appalto loro concesso per la costruzione di un ospedale e lo sviluppo di un progetto di irrigazione. Vizcarra ha sempre motivato politicamente le accuse, sostenendo che si tratti di una mossa dei suoi detrattori, che usano "tutte le armi" per squalificarlo e escluderlo dalla campagna elettorale. La vicenda portò alle due dimissioni dalla presidenza lo scorso novembre e aprì un periodo di crisi politica e instabilità culminato nella nomina di Francisco Sagasti come capo dello stato. (Brb)