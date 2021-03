Regno Unito: fonti stampa, premier Johnson chiede a Ue di fermare la "guerra sui vaccini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson avrebbe privatamente chiesto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di evitare una "guerra sui vaccini" anti Covid, secondo quanto si apprende dal quotidiano "Financial Times". Il primo ministro avrebbe fatto presenti le proprie preoccupazioni dopo che von der Leyen ha ventilato la possibilità che l'Unione europea prenda il controllo delle esportazioni di vaccini anti-Covid prodotti all'interno dell'Unione europea, una mossa che è stata vista da Londra come creata ad hoc per danneggiare il Regno Unito. La conversazione sarebbe avvenuta mercoledì, e sia Downing Street che la Commissione europea si sono rifiutati di commentare in merito, ma fonti interne allo staff del primo ministro britannico riferiscono che la presidente non avrebbe fatto "alcuna minaccia specifica" circa il blocco dei vaccini destinati al Regno Unito, ma von der Leyen avrebbe detto che "tutte le opzioni sono sul tavolo", e avrebbe insistito sul principio della "reciprocità" da parte di Paesi che beneficiano di vaccini prodotti all'interno dell'Ue. Bruxelles ha per lungo tempo lamentato il fatto che Londra non abbia esportato alcun vaccino prodotto nel Regno Unito verso l'Unione europea, nonostante milioni di dosi abbiano invece seguito il percorso contrario. (Rel)