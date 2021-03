Ungheria: premier Orban, Fidesz pensa a un futuro con la Lega e con il PiS polacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito ungherese Fidesz potrebbe allearsi in Europa con la Lega e con il PiS polacco. Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, intervistato dall'emittente "Radio Kossuth". Il capo del governo magiaro ha parlato della situazione creatasi in Unione europea dopo la fuoriuscita di Fidesz dal Partito popolare europeo (Ppe). Orban ha affermato che i nazionalisti ungheresi uniranno le proprie forze con quelle di analoghi partiti "in Italia e in Polonia, per riorganizzare la destra europea". Il premier ha spiegato di essere in particolare in contatto con il leader della Lega, Matteo Salvini, e con il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, esponente di Diritto e giustizia (PiS). Orban ha nuovamente accusato il Ppe di aver voltato le spalle a Budapest in diverse occasioni, specialmente sul tema dell'immigrazione, ma anche all'epoca della crisi economica del 2008-2009, quando "gli ungheresi sono stati aiutati poco convintamente". (Vap)