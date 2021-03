Mali: jihadisti rompono l'assedio a Farabougou dopo apertura negoziati con cacciatori dogon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I miliziani jihadisti che da cinque mesi assediavano il villaggio di Farabougou, nel Mali centrale, hanno temporaneamente revocato l'assedio dopo aver accettato l'apertura di negoziati con i cacciatori di etnia dogon. Lo riferiscono i media locali, secondo cui in base ai termini del cessate il fuoco i residenti potranno muoversi liberamente per un mese e i cacciatori dogon lasceranno entrare i jihadisti nel villaggio per predicare. I jihadisti affiliati ad al Qaeda hanno assediato il villaggio di Farabougou lo scorso ottobre, tuttavia i cacciatori dogon hanno opposto una strenua resistenza determinando una situazione di stallo che neppure l'intervento dell'esercito maliano è stato in grado di sbloccare. Il Mali centrale è sprofondato in un turbine di violenza dalla comparsa, nel 2015, di un gruppo jihadista guidato dal predicatore fulani Amadou Koufa, che ha in gran parte reclutato militanti dalla comunità. locale Da allora sono aumentati gli scontri tra i fulani - principalmente pastori - e le etnie bambara e bogon - che praticano principalmente l'agricoltura - che hanno creato i loro "gruppi di autodifesa" in particolare facendo affidamento sui tradizionali cacciatori dozo.(Res)