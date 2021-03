Francia: Schnepp (Danone), mercato ha espresso sfiducia per ex presidente Faber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato ha espresso una "forma di sfiducia" nei confronti di Emmanuel Faber, ex presidente di Danone. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" il nuovo presidente del gruppo francese, Gilles Schnepp, spiegando i motivi che hanno portato il consiglio di amministrazione a mettere fine all'incarico di Faber. "Il consiglio ha preso le sue responsabilità dinnanzi alla tempesta, la cui origine è la valorizzazione insufficiente di Danone, che si è accentuata con la crisi sanitaria", ha detto Schnepp. Il dirigente afferma che il progetto di riorganizzazione "Local first" concepito da Faber "non è messo in discussione". "L'ambizione resta sempre, come in molte altre imprese quella di dare più deleghe alle squadre locali perché sono più vicine al territorio", ha affermato il presidente di Danone. "Il progetto sarà messo in atto in modo progressivo nelle zone interessate", ha poi aggiunto Schnepp. (Frp)