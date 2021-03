Rifiuti: Bernaudo (Li), sistema partecipate ha fallito a Roma, servizi a gara come chiede Oref

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'inchiesta giudiziaria che ha portato al fermo dell'iter per la realizzazione di una discarica nella Capitale "il sistema Roma - che poi è il sistema degli statalisti di destra, di sinistra, di centro e del M5s che si sono alternati alla guida di Roma Capitale - è fallito. Tutti i servizi attualmente gestiti in house dal Comune vanno messi sul mercato, vanno fatte le gare e in base al merito e alla convenienza dei romani vanno assegnati i servizi". Lo dichiara in una nota il candidato a sindaco di Roma per Liberisti italiani, Andrea Bernaudo. "Per quanto riguarda i rifiuti lo ha rilevato perfino l'Oref, l'organo di revisione economica e finanziaria di Roma Capitale. Il sindaco Raggi, in perfetta continuità con chi l'ha preceduta, prima rifinanzia le aziende decotte, sotto il totem che devono restare pubbliche, poi cambia i Dg, poi va in procura. Un giro vizioso che non serve a nulla. I contratti di servizio con le municipalizzate decotte, a partire da Ama e Atac vanno chiusi, va riassorbito il personale necessario e vanno fatte le gare. Sia chiaro - conclude -, tutti i romani devono sapere che noi siamo l'unica forza politica, ed io sono l'unico candidato sindaco di Roma, che ha le liberalizzazione di tutti i servizi come punto qualificante del programma". (Com)