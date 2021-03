Egitto: Covid, 642 nuovi casi e 41 nuovi decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 642 egiziani sono risultati positivi al coronavirus, portando il totale a 193.482 da inizio pandemia. Lo ha annunciato il ministero della Salute dell'Egitto in un comunicato sulla sua pagina ufficiale su Facebook. Su un totale di 193.482 casi, 148.823 sono completamente guariti. Altri 41 egiziani sono morti a causa dell'agente patogeno Sars-CoV-2, portando il bilancio a 11.472. Le autorità egiziane non forniscono dati sui test effettuati, per cui le cifre forniti ufficialmente sono scarsamente rappresentativi del reale andamento della pandemia nel Paese arabo più popoloso del mondo, con i suoi oltre 100 milioni di abitanti. (Cae)