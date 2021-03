Armenia: legge marziale sarà revocata prima delle elezioni anticipate di giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge marziale in Armenia sarà revocata prima delle elezioni parlamentari anticipate, previste per il 20 giugno. Lo ha assicurato il vice presidente del parlamento Alen Simonyan del partito di governo My step. Secondo la Costituzione armena, le elezioni anticipate possono essere tenute solo quando la legge marziale, dichiarata in autunno durante il conflitto in Nagorno-Karabakh, sarà revocata. "Credo che revocheremo sicuramente la legge marziale prima delle elezioni", ha detto alla stampa armena Simonyan. (Rum)