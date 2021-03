India: vaccinazioni, Corte suprema avoca a sé il caso aperto dall’Alta corte di Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’India ha avocato a sé la lite di pubblico interesse sulle vaccinazioni avviata motu proprio dall’Alta corte di Nuova Delhi e ha ricevuto l’affidavit del governo sui criteri seguiti nella campagna vaccinale. Il caso è affidato al giudice capo, Sharad Arvind Bobde. Il procuratore generale, Tushar Mehta, in rappresentanza dell’esecutivo, ha spiegato che le categorie prioritarie sono state individuate sulla base di motivi sanitari, ha assicurato che le somministrazioni procedono velocemente e ha quantificato le forniture inviate agli Stati. Il 10 marzo il Serum Institute of India (Sii), produttore del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca, ha informato l’Alta corte di Delhi che produce 60 milioni di dosi al mese, che ha fornito 48 milioni di dosi al governo e che ha allocato 51 milioni di dosi al ministero della Sanità affinché siano spedite al di fuori del Paese. I giudici di quella Corte, Vipin Sanghi e Rekha Palli, avevano espresso apprensione per un utilizzo dei vaccini che sembra inferiore alle possibilità, mentre vengono donate o vendute milioni di dosi ad altri Paesi.(Inn)