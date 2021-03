Vaccino: Occhiuto, stop AstraZeneca si poteva evitare, Germania ha condizionato Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo me lo stop ad AstraZeneca si poteva evitare, e quello che è successo pone un tema: può la Germania condizionare l'Europa intera? Io sono un europeista convinto, sono certo che il nostro Paese non ce la farebbe a fronteggiare questa emergenza - economica e sanitaria - da solo, ma forse il livello di integrazione europeo è ancora basso". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad "Agorà", su RaiTre. "Noi qualche giorno fa siamo stati costretti, di fatto, a sospendere la somministrazione di AstraZeneca perché la Germania lo ha fatto prima. Forse queste scelte dovrebbero essere condivise e dovrebbero essere assunte insieme in Europa, senza fughe in avanti".(Rin)