Germania: prosegue il calo delle entrate fiscali, -7,2 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, prosegue in Germania il calo delle entrate fiscali. A febbraio scorso, la contrazione è stata del 7,2 per cento su base annua a 54,67 miliardi di euro, dopo il -11 per cento di gennaio. È quanto comunica il ministero delle Finanze tedesco nell'ultimo bollettino mensile. Nello scorso mese, il declino ha interessato in particolare le entrate derivanti dall'imposta sulle vendite, crollate del 19 per cento su base annua. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, tra gennaio e febbraio, le entrate della Germania sono diminuite del 9,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a 101,6 miliardi di euro. Secondo le previsioni, il dato dovrebbe migliorare alla fine dell'anno, con un incremento del 4,8 per cento a 715 miliardi di euro. (Geb)