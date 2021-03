Usa: Biden e Harris incontreranno membri comunità asiatica in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la vicepresidente Kamala Harris incontreranno esponenti della comunità asiatico-americana in Georgia oggi, 19 maggio, dopo la sparatoria che martedì 17 marzo ha causato la morte di otto persone nell'area di Atlanta, sei delle quali asiatiche. La portavoce della Casa bianca, Jen Psaki, ha dichiarato che Biden e Harris "incontreranno deputati statali e portavoce della comunità (asiatica georgiana) per comprendere l'impatto dell'incidente sulla loro comunità, e per raccogliere la loro testimonianza in merito all'aumento degli incidenti di odio anti-asiatico". A dispetto delle impressioni iniziali, la sparatoria non sembra essere stato motivata da odio razziale; l'episodio di violenza ha però riacceso le polemiche e le proteste nel Paese per i crimini d'odio cui è soggetta la comunità asiatica, specie a seguito della pandemia di coronavirus. Ieri Biden ha ordinato di porre le bandiere a mezz'asta in onore delle vittime della sparatoria. (Nys)