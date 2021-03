Vietnam: Banca mondiale conferma previsioni positive per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapido ed efficace contenimento dei focolai pandemici emersi nel Vietnam alla fine del mese di gennaio aiuterà il Paese a tener fede alle previsioni economiche positive per l'anno in corso. Lo afferma la Banca mondiale, nel suo ultimo rapporto di monitoraggio macroeconomico del Vietnam. Nel documento, la Banca afferma che nei prossimi mesi la principale sfida di Hanoi sarà la gestione della campagna di vaccinazioni contro il coronavirus nel Paese e all'estero, dalla cui riuscita dipenderà l'entità della ripresa economica globale. Secondo il rapporto, l'economia del Vietnam potrebbe necessitare di ulteriori interventi di politica monetaria, per sostenere la ripresa della domanda privata. La Banca mondiale ha rilevato un rallentamento della produzione industriale vietnamita, in concomitanza con la chiusura degli stabilimenti industriali in concomitanza con il Tet, il capodanno vietnamita. L'indice della produzione industriale è calato del 7,2 per cento annuo a febbraio, un calo dovuto principalmente al fatto che quest'anno il Tet è caduto proprio nel mese di febbraio. La media mobile della produzione industriale per il bimestre gennaio-febbraio ha registrato comunque un incremento annuo dell'8,8 per cento. La produzione di metalli, e quella di componenti elettroniche, computer e componenti ottici sono cresciute rispettivamente dell'8,6 per cento e del 3,2 per cento a febbraio, grazie soprattutto alla domanda estera. Il mese scorso le vendite al dettaglio nel Vietnam sono aumentate dello 0,3 per cento, mentre le esportazioni di merci sono calate del 4,2 per cento annuo, a fronte di un aumento delle importazioni dell'11,8 per cento: il Paese ha registrato così una bilancia commerciale passiva, per la prima volta da aprile 2020. (Fim)