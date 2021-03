Corea del Sud-Usa: segretario Difesa Austin conclude visita ufficiale a Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha concluso oggi, 19 marzo, una visita ufficiale di tre giorni in Corea del Sud, scandita da una serie di incontri incentrati sull'alleanza militare tra Washington e Seul e sul tema della denuclearizzazione della Corea del Nord. Austin era arrivato nel Paese mercoledì dal Giappone, parte del suo primo viaggio ufficiale nella regione asiatica dopo la sua nomina a segretario della nuova amministrazione del presidente Usa Joe Biden. Come riferito dallo stesso Austin sul proprio profilo Twitter, la visita in Corea del Sud si è chiusa con una tappa alla base aerea statunitense di Osan, 70 chilometri a sud di Seul. Ieri Austin ha preso parte con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ad una ministeriale nel formato "2+2" con i loro omologhi sudcoreani. (segue) (Git)